Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeBB Erzurumspor - Fenerbahçe (CANLI YAYIN) - Erzurumspor - Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda?
ABONE OL

BB Erzurumspor - Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli takım seriyi sürdürüp haftayı lider Beşiktaş'la aynı puanda bitirmek istiyor. Puan tablosunun son sırasındaki BB Erzurumspor ise evindeki ilk galibiyetini alıp çıkışa geçmek amacında...

BB Erzurumspor - Fenerbahçe (CANLI YAYIN) - Erzurumspor - Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'a konuk oluyor.

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Kazım Karabekir
SAAT: 16:00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: BeIN Sports 1

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes
YEDEKLER: Kayacan, Batuhan, Özgür, Mücahit, Gökhan, Darri, Murat, Donald, Oltan, Sadiku
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Sinan, Pelkas, Thiam
YEDEKLER: Harun, Lemos, Serdar, Fatih, Uğur, Serhat, Ferdi, Valencia, Cisse, Samatta
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

6 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Filip Novak, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Kemal Ademi ve Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada tek mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı. Geride kalan süreçte deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KARARINI VERDİ! BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
FUTBOLKararını verdi
FLAŞ SÖZLER! Rıdvan Dilmen'den Dorukhan için çarpıcı ifadeler! Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOLDorukhan Toköz için flaş sözler!
İRFAN CAN KONUŞTU! Son dakika! İrfan Can'dan Fatih Terim sözleri! Menajeri bonservis bedelini açıkladı
FUTBOLİrfan Can'dan Fatih Terim sözleri!
Derrick Luckassen, Kasımpaşa'da!
FUTBOLPaşa'dan bir transfer daha!
İbrahim Yıldız: Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı
FUTBOL"Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı"
Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı
FUTBOLKasımpaşa'da ayrılık
Rachid Ghezzal: "Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz"
FUTBOLGhezzal'dan şampiyonluk sözleri
Antalyasporlu genç oyuncu Doğukan Sinik'in hayali milli takım
FUTBOLDoğukan Sinik'in hayali milli takım
Gaziantep FK yeni teknik direktörünü arıyor
FUTBOLGaziantep yeni teknik direktörünü arıyor
Göztepe'de harekat başladı
FUTBOLGöztepe'de harekat başladı