Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'a konuk oluyor.

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Kazım Karabekir

SAAT: 16:00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN Sports 1

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes

YEDEKLER: Kayacan, Batuhan, Özgür, Mücahit, Gökhan, Darri, Murat, Donald, Oltan, Sadiku

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Sinan, Pelkas, Thiam

YEDEKLER: Harun, Lemos, Serdar, Fatih, Uğur, Serhat, Ferdi, Valencia, Cisse, Samatta

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

MAÇTAN NOTLAR

Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

6 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Filip Novak, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Kemal Ademi ve Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada tek mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı. Geride kalan süreçte deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.