Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'a konuk oluyor.
BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE
STAT: Kazım Karabekir
SAAT: 16:00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: BeIN Sports 1
BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes
YEDEKLER: Kayacan, Batuhan, Özgür, Mücahit, Gökhan, Darri, Murat, Donald, Oltan, Sadiku
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Sinan, Pelkas, Thiam
YEDEKLER: Harun, Lemos, Serdar, Fatih, Uğur, Serhat, Ferdi, Valencia, Cisse, Samatta
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
MAÇTAN NOTLAR
Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.
6 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Filip Novak, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Kemal Ademi ve Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.
4 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada tek mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı. Geride kalan süreçte deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.
İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.
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