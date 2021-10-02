Star TV tarafından uzun süre tanıtımları yapılan eğlence programı Benzemez Kimse Bize ilk günden beri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Henüz 2 bölüm seyirciyle buluşmuşken yayından kaldırılan Benzemez Kimse Bize programının neden bittiği merak konusu oldu. Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a sitem eden paylaşımı ve Benzeme Kimse Bize hakkında merak edilenler...

BENZEMEZ KİMSE BİZE NEDEN BİTTİ?

Benzemez Kimse Bize Bülent Ersoy'un tavır ve davranışlarıyla ilk bölümden beri sosyal medyanın gündemindeydi. Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu ilk bölümde Bülent Ersoy'un mikrofonunu açık unutması nedeniyle "kovulduk" demesi yayına gitmiş, Ersoy'un sarhoş olduğu iddia edilmiş, Bülent Ersoy sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı.

Kibariye ve Şafak Sezer'in konuk olduğu 2. ölümde ise ünlü komedyen Bülent Ersoy'a alkolmetre üfletti. Bazı internet siteleri Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk ve danışmanı Arzu Acay'ın 'Benzemez Kimse Bize' programının Star TV tarafından yayından kaldırıldığını doğruladığını söylese de Ersoy'dan ve Kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MUSTAFA KESER BÜLENT ERSOY KAVGASI

Mustafa Keser yaşanan aksiliklerin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim. Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur.Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim." ifadelerini kullandı.