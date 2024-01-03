Benzin ve motorine ÖTV zammı! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Güncel benzin, akaryakıt, motorin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

Benzin ve motorine ÖTV zammı! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Güncel benzin, akaryakıt, motorin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

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Benzine ÖTV zammı... Benzin fiyatlarına zam yapılacağına dair senaryolar dolaşırken yapılan açıklama ile beraber benzin zammı kesinleşti. Yeni bir gelişme olarak; akaryakıtta alınan ÖTV miktarının TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacağı duyuruldu. TÜİK, son 6 ayda Yİ-ÜFE oranlarını da açıkladı. Peki, gelen ÖTV zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatları...