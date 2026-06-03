Benzin ve motorine zam

Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik ile artan gerilim ve uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan değişim akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş zam yapıldı.

Motorine de yapılan yaklaşık 98 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Son zam ile İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 66,31 TL'ye çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 63.45 TL

Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 64.42 TL

Motorin litre fiyatı: 67.44 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

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İzmir

Benzin litre fiyatı: 64.70 TL

Motorin litre fiyatı: 67.71 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 65.26 TL

Motorin litre fiyatı: 68.28 TL

LPG litre fiyatı: 32.31 TL

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 65.90 TL

Motorin litre fiyatı: 69.02 TL

LPG litre fiyatı: 32.66 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 65.65 TL

Motorin litre fiyatı: 68.75 TL

LPG litre fiyatı: 32.04 TL

Trabzon

Benzin litre fiyatı: 65.16 TL

Motorin litre fiyatı: 68.16 TL

LPG litre fiyatı: 32.29 TL

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