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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin ve motorine zam

        Benzin ve motorine zam

        Benzinin litre fiyatına yaklaşık 47 kuruş, motorine ise yaklaşık 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya bugün itibarıyla yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Benzin ve motorine zam

        Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik ile artan gerilim ve uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan değişim akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

        Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş zam yapıldı.

        Motorine de yapılan yaklaşık 98 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Son zam ile İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 66,31 TL'ye çıktı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 63.45 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

        LPG litre fiyatı: 31.99 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 64.42 TL

        Motorin litre fiyatı: 67.44 TL

        LPG litre fiyatı: 31.97 TL

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        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 64.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 67.71 TL

        LPG litre fiyatı: 31.79 TL

        Adana

        Benzin litre fiyatı: 65.26 TL

        Motorin litre fiyatı: 68.28 TL

        LPG litre fiyatı: 32.31 TL

        Diyarbakır

        Benzin litre fiyatı: 65.90 TL

        Motorin litre fiyatı: 69.02 TL

        LPG litre fiyatı: 32.66 TL

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 65.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 68.75 TL

        LPG litre fiyatı: 32.04 TL

        Trabzon

        Benzin litre fiyatı: 65.16 TL

        Motorin litre fiyatı: 68.16 TL

        LPG litre fiyatı: 32.29 TL

        * Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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