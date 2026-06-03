Benzin ve motorine zam
Benzinin litre fiyatına yaklaşık 47 kuruş, motorine ise yaklaşık 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya bugün itibarıyla yansıdı
Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik ile artan gerilim ve uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan değişim akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş zam yapıldı.
Motorine de yapılan yaklaşık 98 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Son zam ile İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 66,31 TL'ye çıktı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 63.45 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 64.42 TL
Motorin litre fiyatı: 67.44 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 64.70 TL
Motorin litre fiyatı: 67.71 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL
Adana
Benzin litre fiyatı: 65.26 TL
Motorin litre fiyatı: 68.28 TL
LPG litre fiyatı: 32.31 TL
Diyarbakır
Benzin litre fiyatı: 65.90 TL
Motorin litre fiyatı: 69.02 TL
LPG litre fiyatı: 32.66 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 65.65 TL
Motorin litre fiyatı: 68.75 TL
LPG litre fiyatı: 32.04 TL
Trabzon
Benzin litre fiyatı: 65.16 TL
Motorin litre fiyatı: 68.16 TL
LPG litre fiyatı: 32.29 TL
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