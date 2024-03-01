Beşiktaş, 13 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor

Beşiktaş'ın, bu haftaki hedefi Galatasaray derbisini kazanmak olacak. Beşiktaş derbiyi kazandığı takdirde Santos'la, 13 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Fernando Santos ile ligde son 4 maçta kaybetmeyen ve evinde ise son 6 resmi müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde edip, rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlılar, bu gidişatını sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLE GALATASARAY'I YENEMEDİ

Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan'a karşı son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda oynadıkları maçta 2-1'lik skorla aldı.