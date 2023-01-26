Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Uğurlu'nun yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yaparken, dördüncü hakem Ali Şansalan olacak.

ABONE OL
DHA
  • Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başarılı bir grafik çizen Beşiktaş, 2-1 mağlup olduğu Galatasaray maçından bu yana kaybetmiyor. Son 5 maçın 4'ünü kazanıp birinde berabere kalan siyah beyazlılar, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor'u yenerek üst üste 4 kez galip geldi.
  • Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11

     Teknik direktör Şenol Güneş ve öğrencileri Alanyaspor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkartmak hedefinde.
  • Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11

    3 FUTBOLCU CEZALI, 2 FUTBOLCU SAKAT

    Siyah beyazlı takım, Alanyaspor maçına oldukça eksik bir kadro ile çıkacak. Kayserispor maçında kırmızı kart gören Roiser, 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Saiss ve Redmond, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
  • Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11

    Sakatlığı devam eden Josef de Souza ile antrenmanların sadece bir bölümüne katılan Ghezzal da maç kadrosunda olmayacak diğer iki isim.

     
  • Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11

    ABOUBAKAR'IN ON BİRDE OLMASI BEKLENİYOR

    Teknik direktör Şenol Güneş'in yeni transfer Vincent Aboubakar'ı yarın onbirde sahaya sürmesi bekleniyor.

     
  • Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11

    Eksik futbolculardan dolayı maç kadrosunda zorunlu değişiklikler yapacak olan Güneş'in, Rosier'in yerine sağ beke Necip'i yazması büyük ihtimal. Sağ bekteki Tayfur alternatifi ise, tecrübeli futbolcunun iki maçtır orta sahada başarılı olmasından dolayı zayıf bir ihtimal olarak duruyor. Yine defanstaki cezalı bir başka futbolcu Saiss'in yerine de Welinton oynayacak. Bu değişimlerden sonra Güneş'in defans kurgusu Necip, Tayyip Talha, Welinton ve Masuaku olacak.
  • Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11

    Orta sahada Salih, Tayfur ve Gedson üçlüsünü bozması beklenmeyen Şenol Güneş'in, hücum hattında Beşiktaş'a 3. kez geri dönen Aboubakar'ı onbire yazması en çok beklenen gelişme durumunda. Aboubakar'ın onbirde oynaması durumunda Cenk Tosun sağ tarafa geçerken, sol kanatta N'Koudou görev yapacak.
  • Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11

    CENK, MASUAKU VE GEDSON CEZA SINIRINDA

    Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Cenk, Masuaku ve Gedson yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 22. haftada oynanacak Karagümrük maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

     
  • Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11

    Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısındaki muhtemel onbiri; Mert - Necip - Tayyip Talha - Welinton - Masuaku - Salih - Tayfur - Gedson -Cenk -N'Koudou - Aboubakar şeklinde.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.