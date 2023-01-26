Eksik futbolculardan dolayı maç kadrosunda zorunlu değişiklikler yapacak olan Güneş'in, Rosier'in yerine sağ beke Necip'i yazması büyük ihtimal. Sağ bekteki Tayfur alternatifi ise, tecrübeli futbolcunun iki maçtır orta sahada başarılı olmasından dolayı zayıf bir ihtimal olarak duruyor. Yine defanstaki cezalı bir başka futbolcu Saiss'in yerine de Welinton oynayacak. Bu değişimlerden sonra Güneş'in defans kurgusu Necip, Tayyip Talha, Welinton ve Masuaku olacak.