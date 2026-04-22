        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Beşiktaş - Alanyaspor ve Samsunspor - Trabzonspor maçının hakemleri belli oldu!

        Beşiktaş - Alanyaspor ve Samsunspor - Trabzonspor maçının hakemleri belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor ile Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan, Beşiktaş-Alanyaspor maçını ise Cihan Aydın yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 14:16 Güncelleme:
        İşte Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kupa maçlarının hakemleri!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Samsunspor ile Trabzonspor arasında saat 18.45’te Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

        Beşiktaş’ın Alanyaspor ile sahasında saat 20.45’te oynayacağı müsabakayı ise Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

