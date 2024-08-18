Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Tüpraş Stadyumu

HAKEM: Mehmet Türkmen

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşuyor.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Konuk ekip Antalyaspor ise yeni teknik direktörü Alex de Souza ise takımının başında çıktığı ilk karşılaşmada ise sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. 57. KEZ KARŞI KARŞIYA İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı.

REKLAM Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti. BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı.