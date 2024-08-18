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        Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşuyor. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Antalyaspor ise ilk karşılaşmada sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.08.2024 - 20:43 Güncelleme: 18.08.2024 - 21:48
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        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        SAAT: 21.45

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşuyor.

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

        Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

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        Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

        Konuk ekip Antalyaspor ise yeni teknik direktörü Alex de Souza ise takımının başında çıktığı ilk karşılaşmada ise sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.

        57. KEZ KARŞI KARŞIYA

        İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı.

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        Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

        BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN

        Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor.

        Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı.

        Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

        İSTANBUL'DA 7 YILDIR GALİBİYETİ YOK

        Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı.

        Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.

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