Beşiktaş, Augsburg'la hazırlık maçında yenişemedi
Yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş, burada oynadığı ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Augsburg'la 1-1 berabere kaldı. Sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle maçın hakemi tarafından 79. dakikada bitirilen maçta Beşiktaş'ın tek golünü Jackson Muleka kaydetti.
enol Güneş yönetiminde Almanya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 79. dakikada 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
Beşiktaş, 42. dakikada Jackson Muleka ile öne geçti.
Augsburg bu gole 59. dakikada Irvin Cardona ile karşılık verdi.
MEŞALELER NEDENİYLE MAÇ ERKEN BİTTİ
Maçın 79. dakikasında patlayıcı maddeler nedeniyle hakem karşılaşmayı bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının başında da siyah-beyazlı taraftarların meşale yakmasından dolayı maç kısa bir süre durdu.
79. dakikada ise patlayıcı maddelerin ardından futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına gitti ve maç bitti.