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        Beşiktaş, Augsburg'la hazırlık maçında yenişemedi

        Yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş, burada oynadığı ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Augsburg'la 1-1 berabere kaldı. Sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle maçın hakemi tarafından 79. dakikada bitirilen maçta Beşiktaş'ın tek golünü Jackson Muleka kaydetti.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 18:17
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        enol Güneş yönetiminde Almanya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geldi.

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        Karşılaşma 79. dakikada 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

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        Beşiktaş, 42. dakikada Jackson Muleka ile öne geçti.

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        Augsburg bu gole 59. dakikada Irvin Cardona ile karşılık verdi.

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        MEŞALELER NEDENİYLE MAÇ ERKEN BİTTİ

        Maçın 79. dakikasında patlayıcı maddeler nedeniyle hakem karşılaşmayı bitirdi.

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        Karşılaşmanın ikinci yarısının başında da siyah-beyazlı taraftarların meşale yakmasından dolayı maç kısa bir süre durdu.

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        79. dakikada ise patlayıcı maddelerin ardından futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına gitti ve maç bitti.

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        Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 18 Temmuz'da Mezökövesd ile karşılaşacak.

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