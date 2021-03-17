Ancak maç uzayıp onların zorlanmasına yol açsa da uzatmada gol attıktan sonra yaptıkları savunmaya sevinmiştir. Yine hafta sonunda olduğu gibi iki tarafa da teşekkür etmek lazım. Şampiyonlar Ligi’nden dakika çalsalar da kalite ve heyecan açısından pişman etmediler.