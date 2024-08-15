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        Beşiktaş, Besar Gudjufi ile yollarını ayırdı!

        Beşiktaş, Besar Gudjufi'nin FC Shkupi'ye transfer olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:16 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:16
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        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
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        Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi'nin Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi'ye transfer olduğunu duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Besar Gudjufi'nin nihai transferi hususunda FC Shkupi ile anlaşmaya varılmıştır. Besar Gudjufi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

        Kuzey Makedonyalı oyuncu, geçen sezonu da FC Shkupi'de kiralık geçirdi.

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