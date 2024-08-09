Beşiktaş bir ayrılık daha! Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor yolcusu
Beşiktaş'ın Boşnak orta sahası Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanmak üzere.
Siyah-beyazlılarda uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralanıyor.
Karadeniz ekibi, siyah-beyazlılar ve Boşnak oyuncuyla 1 yıl kiralanması konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Hadziahmetovic'in maaşının tamamının da Çaykur Rizespor tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.