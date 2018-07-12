Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

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"Ancak biz bu rakama razı değiliz. Daha yüksek bir beklentimiz var. Fiyatın en azından 20 milyon euroyu göreceğini düşünüyoruz. Ancak ‘İlle de Vida’yı satacağız’ diye bir düşüncemiz yok. Oyuncumuzun bu konudaki görüşleri de belirleyici olacak." (Akşam)