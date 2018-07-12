Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

3 ÜLKE 6 KULÜP!
Beşiktaşlı yöneticiden Vida transferi hakkında açıklama geldi: Vida’yı İtalya, İspanya ve İngiltere’den 6 kulüp istiyor. Bugüne kadar verilen en yüksek rakam 15 milyon Euro... Ancak biz buna sıcak bakmıyoruz. Beklentimiz daha yüksek. Vida’nın isteği de önemli.
Dünya Kupası’ndaki performansıyla birçok kulübün transfer listesine giren Domagoj Vida konusunda Beşiktaş yönetiminden açıklama geldi. Bu konudaki haberlerin doğru olduğunu belirten yönetim, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Vida’nın Hırvatistan karşısındaki performansı, bir takıma uyum sağladığında neler yapabileceğini de gösteriyor. Geçen sezon Beşiktaş’a geç katıldı ve uyum sorunu yaşadı. Rusya’daki performansı bu sezon kalırsa çok daha yararlı olacağını gösterdi. Bu açıdan da son derece mutluyuz."
"Vida’ya şu anda resmi veya gayri resmi birçok kulübün ilgisi var. İngiltere, İspanya ve İtalya’dan resmi teklifler var. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu 3 ülkeden 6 kulübün menajerler aracılığıyla girişimleri oldu. Şu ana kadar verilmiş en yüksek fiyat 15 milyon euro."
"Ancak biz bu rakama razı değiliz. Daha yüksek bir beklentimiz var. Fiyatın en azından 20 milyon euroyu göreceğini düşünüyoruz. Ancak ‘İlle de Vida’yı satacağız’ diye bir düşüncemiz yok. Oyuncumuzun bu konudaki görüşleri de belirleyici olacak." (Akşam)
LİVERPOOL "20" DEDİ
Dünya Kupası’nın en gururlu takımı kuşkusuz Beşiktaş... Siyah- Beyazlılar’ın kadrosundan dev turnuvaya giden 3 oyuncu da gol sevinci yaşamıştı. Pepe ve Quaresma’nın erken veda etmek zorunda kaldığı Rusya’da en çok konuşulan konuşulan isimlerden biri ise Vida’ydı.
Çıktığı her maçta gösterdiği başarılı performansın ardından transferin de gözdesi haline gelen Hırvat savunmacı için Liverpool, Kartal’ın kapısını çalmış, 18 milyon Euro önermişti. Buna karşılık Fikret Orman’ın, “Vida için 35 milyon Euro isterim” yanıtı Kırmızılar’ı vazgeçirmedi. Son bilgiye göre ise Ada temsilcisi rakamı artırdı.
Liverpool’un yeni teklifi 20 milyon Euro... Yani yükselen döviz kuruyla birlikte tam olarak 113 milyon TL... Dinamo Kiev’den bonservissiz bir şekilde kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcu için turnuva sonunu bekleyen Fikret Orman’ın ise acelesi yok. Premier Lig’in diğer devlerinden de yıldız stoper için teklif bekleyen Kartal, daha önce belirlediği 35 milyon Euro’luk bedelden aşağı inmeyi düşünmüyor. (Fanatik)
ABOUBAKAR'DA SON DAKİKA
İki sezon önce Beşiktaş forması ile taraftarların gönlünü fetheden Vincent Aboubakar'a yeniden Siyah-Beyazlı formayı giydirmek isteyen yönetim, dümeni Portekiz'e kırdı. Başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki hafta Porto yetkilileri ile masaya oturacağı ve Kamerunlu oyuncuyu kiralık olarak resmen isteyeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Alvaro Negredo'nun bekleneni vermemesi nedeniyle forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, yeni sezonda da aynı krizi yaşamamak için düğmeye bastı.
Negredo'nun maliyetinden kurtulmak için gelecek her teklifi değerlendirecek olan Siyah-Beyazlı kurmaylar, diğer yandan da yeni santrfor konusunda Vincent Aboubakar isminde karar kıldı. İki sezon önce Beşiktaş'ta forma giyen, attığı gollerle şampiyonlukta pay sahibi olan Kamerunlu golcüyü yeniden kiralamak isteyen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki hafta içinde Portekiz'e giderek Porto yetkilileri ile masaya oturacağı öğrenildi. (HT Spor)
SLİMANİ'NİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Gelecek sezon için forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş 'ta gündem Cezayirli futbolcu Islam Slimani oldu.
Beşiktaş'ın son birkaç sezonda olduğu gibi 30 yaşındaki Cezayirli forvet İslam Slimani'yi yeniden istediği iddia edildi. Le Buteur gazetesi, Cezayirli santrforun Leicester'ın sezon başı kampına katılmadığını yazdı.
Beşiktaşlı bir yöneticinin halen Cezayir 'de bulunan İslam Slimani ile görüşmek için ülkeye kadar geldiğini ve Slimani 'den "Sizinle olmak istiyorum" cevabı aldıktan sonra yeniden İngiliz ekibinin kapısını çalacağı belirtildi. (Fanatik)
CHADLİ TRANSFERİNDE BİR ADIM ÖNDE
Kartal, Chadli’yi kiralamak için West Bromwich’e teklif sundu. Bu oyuncuyu Lyon, Marsilya ve West Ham da isterken ibre Beşiktaş’tan yana...
Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürürken İngiliz kulübü West Bromwich'te oynayan Nacer Chadli'yi listenin ilk sırasına aldı. Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması altında çok başarılı maçlar çıkaran 28 yaşındaki oyuncunun kiralanması için İngiliz kulübüne yeni bir teklif sunan Beşiktaş cevabı beklemeye başladı.
Nacer Chadli'yi Beşiktaş dışında Lyon, Marsilya ve West Ham'ın da istediği ancak Siyah-Beyazlı yönetimin sunduğu kiralama teklifinin diğer kulüplere göre çok daha iyi olduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim)
BEŞİKTAŞ'A RAKİP ÇIKTI
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Roma'nın Brezilyalı futbolcusu Gerson için Serie A'dan talip çıktı..
Geçtiğimiz sezon Serie B'de şampiyon olarak Serie A yükselen Empoli'nin Gerson için Roma'ya bir teklif yaptığı belirtildi..
Fluminense'den 2016 yılında Roma'ya 16 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 maçta oynadı ve 2 gol attı. (Fotamaç)
BEDAVAYA İKİNCİ HIRVAT
Dünya Kupası'nda finale kalan Hırvatlar'ın 29 yaşındaki ön liberosu Milan Badelj, Kartal yolunda. Atiba ile sözleşme uzatma konusunda pürüz yaşayan transfer komitesi, sürpriz Badelj transferini gündemine aldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Hırvat Milli Takımı'ndan Milan Badelj'i gündemine aldı. Transfer komitesinin, 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Son 4 sezondur Seria A'da Fiorentina forması giyen yıldız futbolcu, 30 Haziran itibariyle boşa çıkmıştı. Menajeri aracılığıyla Kartal'a önerilen Badelj'in Güneş tarafından beğenilen bir isim olduğu ve bedavaya gelecek olması nedeniyle transfere yeşil ışık yakıldığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR
Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Milan Badelj, Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası'nda İzlanda ile oynadığı ve 2-1 kazandığı grup maçında 90 dakika forma giyip 1 gol, 1 de asistle oynamıştı. Milli takım kampında Vida'dan Beşiktaş'la ilgili son derece olumlu yorumlar dinleyen ve kariyerinin son büyük kontratına imza atmak amacında olan Badelj'in, Beşiktaş'ın son kararını bekleyeceği ve gelen diğer teklifleri dondurduğu aktarıldı. (Güneş)
STOPERE SADIK!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı istiyor. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen isim için harekete geçme kararı aldı. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı istiyor
Teknik Direktör Şenol Güneş de 25 yaşındaki oyuncunun transferi için yönetime onay verdi. Kısa bir zaman içerisinde kulüplerin Sadık Çiftpınar'ın transferi için görüşmeye başlayacağı öğrenildi. Galatasaray altyapısında yetişen Sadık'ın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. (Akşam)
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