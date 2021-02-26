Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, Burak Şeker dördüncü hakem olacak.

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Cüneyt Çakır

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Nkoudou, Larin, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Ayman, Kubilay, Murawski, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen siyah beyazlılar, bir maç eksikle 51 puanla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor. Son iki maçını kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri Denizlispor'u yenerek, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor. 21 puanla düşme hattının içinde yer alan Denizlispor ise İstanbul deplasmanından mutlaka puan çıkarmanın hesabını yapıyor.

GHEZZAL İYİLEŞTİ, CENK TOSUN VE MONTERO SAKAT

Beşiktaş'ta BAY geçilen haftada sakat futbolcuların 3'ü iyileşip takıma dönerken, 2 futbolcudan beklenen haber gelmedi.

Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ile iki hafta önce antrenmanda sakatlanan Oğuzhan tedavi süreçlerini tamamlayıp idmanlara katıldılar. Gençlerbirliği maçında geçirdiği sakatlığın ardından hızlı bir iyileşme gösteren Rachid Ghezzal ise dün yapılan antrenmanda takım çalışmasına dahil oldu ve oynayacak duruma geldi. Ghezzal'ın Denizlispor maçında riske edilmemesi ve gerek görülmesi halinde ikinci yarıda sahaya sürülmesi bekleniyor.

Beşiktaş'a devre arası transfer olan milli golcü Cenk Tosun'un sakatlığının geçmemiş olması teknik heyeti üzen bir durum oldu. Gelir gelmez çıktığı Konyaspor kupa maçında gol atan ancak golü faul gerekçesiyle iptal edilen Cenk, Gençlerbirliği'ne karşı da sonradan oyuna girmiş ve 2 gol atmıştı. Maçtan sonra dizinde ödem oluşan ve henüz ödemi geçmeyen Cenk'in tedavisine tesislerde devam ediliyor. 3 haftadır sakat olan Montero ise saha koşularına yeni başladığı için maç kadrosunda olmayacak.

Bu arada sarı kart cezası biten Vida ve kırmızı kart cezasını tamamlayan N'Sakala onbire dönecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4, DENİZLİSPOR'DA 5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Siyah beyazlılarda 4 futbolcu Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3'er sarı kartı olan Necip, Rosier, Ghezzal ve Josef De Souza akşam teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 28'inci haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş maçı öncesi Denizlispor'da ise Mustafa Yumlu, Sagal, Kubilay, Mesanovic ve Sacko, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 5 oyuncu Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde 28'inci haftayı BAY geçecekleri için 29'uncu haftada sahalarında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

42. RANDEVU

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 41 maçta siyah-beyazlılar 29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, rakibini deplasmanda 3-2 yendi.

DENİZLİSPOR 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 14 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 14 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 11 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 14 maçta Beşiktaş 13 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

DENİZLİSPOR'UN DEPLASMANDA TEK GALİBIYETİ 1996'DA

Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarısında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla aldı.

Bu mağlubiyetin ardından rakibine üstünlük şansı vermeyen Beşiktaş, İstanbul'da oynanan 20 maçın 15'ini kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

İstanbul'da siyah-beyazlıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.