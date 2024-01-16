Beşiktaş Emlakjet, yarın Veolia Towers Hamburg'a konuk olacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında yarın saat 21:30'da Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak.

Müsabaka edel-optics.de Arena'da oynanacak.

Grupta oynadığı 14 maçta 8 galibiyet elde eden ve 6 kez yenilen Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Şu ana kadar 14 müsabakanın 2'sini kazanan Alman ekibi ise 9. basamakta bulunuyor.