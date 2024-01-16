Beşiktaş Emlakjet, yarın Veolia Towers Hamburg'a konuk olacak
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, yarın Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak.
Giriş: 16.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:52
Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında yarın saat 21:30'da Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak.
Müsabaka edel-optics.de Arena'da oynanacak.
Grupta oynadığı 14 maçta 8 galibiyet elde eden ve 6 kez yenilen Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.
Şu ana kadar 14 müsabakanın 2'sini kazanan Alman ekibi ise 9. basamakta bulunuyor.