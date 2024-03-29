Beşiktaş, EuroCup yarı finalinde evinde kazandı, seriyi eşitledi!
Beşiktaş Emlakjet, BKT Eurocup'ın yarı final ikinci maçında sahasında Mincidelice JL Bourg'u 82-71 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi
Giriş: 29.03.2024 - 23:07 Güncelleme: 29.03.2024 - 23:07
Beşiktaş Emlakjet, BKT Eurocup'ın yarı final ikinci maçında sahasında Mincidelice JL Bourg ile karşılaştı.
Sinan Erdem'de oynanan maçı Beşiktaş 82-71 kazandı.
Siyah beyazlı takım, bu galibiyetle seriyi üçüncü maça taşıdı. Üçüncü maç 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
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