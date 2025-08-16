Beşiktaş, Evdokia Popadinova’yı kadrosuna kattı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Bulgar forvet Evdokia Popadinova'yı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Bulgar forvet Evdokia Popadinova’yı kadrosuna kattı. Evdokia Popadinova’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.