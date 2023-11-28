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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş evinde Panathinaikos'a kaybetti! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş evinde Panathinaikos'a kaybetti!

        FIBA Avrupa Kupası karşılaşmasında Beşiktaş evinde konuk ettiği Panathinaikos'a 80-79 mağlup oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 23:04 Güncelleme: 28.11.2023 - 23:04
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        Beşiktaş evinde kaybetti!
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        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 80-79 yenildi.

        Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu zirvede tamamladı ve üst tura yükseldi.

        Salon: BJK Emlakjet

        Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Dumitru Stasiev (Moldova)

        Beşiktaş: Yueru Li 22, Lazic 5, Elif Bayram 8, Nogic 26, Evans 16, Krivacevic 2, Şuğranur Sönmez

        Panathinaikos: Stamolamprou 9, Pavlopoulou 19, Cvitkovic 14, Alleyne 18, Jones 16, Sotiriou 4, Alexandri, Theodoromanolaki, Chairistanidou

        1. Periyot: 20-19

        Devre: 41-39

        3. Periyot: 64-57

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