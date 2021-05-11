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Beşiktaş - Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın 3 puan önünde giren Kartal'ın bu akşam şampiyonluğunu ilan edebilmesi için maçını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor. Diğer ihtimal ise Beşiktaş'ın 1 puan alması ve 2 rakibinin de mağlup olması. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Aboubakar ve Gökhan Töre'nin yanı sıra kart cezalısı Atiba maçta forma giyemeyecek

Beşiktaş - Fatih Karagümrük CANLI YAYIN! Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK
STAT: Vodafone Park
SAAT: 20:30
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic,, N'Koudou, Larin
YEDEKLER: Utku, Emre, Montero, Bilal, Rıdvan, Serdar, Dorukhan, Mensah
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech
YEDEKLER: Yavuz, Koray, Mevlüt, Efe, Egemen, Salibur, Aksel, Serhat, Lens, Castro
TEKNİK DİREKTÖR: Francesco Farioli

FATİH KARAGÜMRÜK:

MAÇTAN NOTLAR

Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren siyah-beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor.

Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 12'şer yenilgi ve beraberlikle 54 puan toplayarak sıralamanın 9'uncu basamağında yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Ligde bu akşam Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, bu müsabakaların sonuçlarına göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı takım, maçını kazanması ve zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş, bu maçta berabere kalması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Söz konusu maçlarda bu ihtimallerin dışında alınacak sonuçlarda ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak.

İÇ SAHADA SON MAÇ

Fatih Karagümrük müsabakası Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Arena'daki son maçı olacak. Vodafone Park'ta bu sene dikkat çekici bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynadığı 19 maçta 45 puan topladı. Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Beşiktaş, 14 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alırken, iç sahada oynadığı son maçta Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

NKOUDOU KADRODA, ATIBA CEZALI

Derbide oynamayan Nkoudou ve Mensah kadroya dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Aboubakar ve Gökhan Töre'nin yanı sıra kart cezalısı Atiba listede yer almadı. Sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic de mücadelede görev yapamayacak.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

10. RANDEVU

Siyah-beyazlı ekip, 36 yılı aşkın bir süre sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkı yakalayan Fatih Karagümrük ile ligde 9 maç oynadı. Rakibini 9 maçta 6 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup edebildi.

Uzun bir süre sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkını yakalayan Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, bu sezon dışında son olarak 4 Mart 1984'te karşı karşıya geldi. 1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı. 1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı. Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu. Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi. Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü son olarak 29 Eylül 1983'te konuk ederken, bu karşılaşmayı 4-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.

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