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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş karar! - Futbol Haberleri
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş karar!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçının bilet fiyatları belli olurken, misafir takım Fenerbahçe'nin taraftarlarının stadyuma alınmayacağı açıklandı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş karar! - Futbol Haberleri

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak dev derbinin bilet fiyatları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada biletlerin yarın (28 Eylül) saat 10.00'da satışa sunulacağı belirtilirken, bilet fiyatları 270 ile 4580 lira arasında değişiyor.

F.BAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında, misafir takım Fenerbahçe'nin taraftarları ise Vodafone Park Stadı'na alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar, Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe marşılaşması için alınan İl Güvenlik Kurulu Kararları şu şekilde:


- Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilirler.


- 02.10.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.


- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.


- Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır.

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