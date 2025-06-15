Beşiktaş Fibabanka, Dusan Alimpijevic ile şampiyonluğu hedefliyor!

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde sergilediği başarılı performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 sezon sonra adını finale yazdırdı.

Play-off yarı final serisinde büyük çekişmeye sahne olan eşlemede Anadolu Efes'e 3-2 üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Siyah-beyazlı ekip, son olarak 2011-2012 yılında müzesine götürdüğü ligde yeniden şampiyon olarak, üçüncü kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

Ligde 2016-2017 sezonunda da finale yükselen Beşiktaş Fibabanka, 7 sezon sonra bunu bir kez daha başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olurken, seride 4-0 geride kalarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Türkiye Kupası ve BKT Avrupa Kupası'nda ise etkili bir sezon geçiren siyah-beyazlı takım, iki organizasyona da yarı finalde veda etti.

Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, bu sezonun başında Dustin Sleva, Conor Morgan, Emanuel Terry'nin yanı sıra ilerleyen haftalarda Uros Plavsic'i de transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Beşiktaş, finalde rakibine mağlup oldu ve organizasyonu ikinci olarak tamamladı.

Çeyrek finalde Anadolu Efes'i, yarı finalde de Mersinspor'u geçen siyah-beyazlı takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

ÇEYREK FİNALDE GALATASARAY'I ELEDİ

Beşiktaş Fibabanka, normal sezonun ardından play-off çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşti.

"Kara kartallar", seriyi iç ve dış sahada alınan iki galibiyetle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNALDE ANADOLU EFES'İ GEÇTİ

Play-off yarı finalinde ligin en çok şampiyon olan ekibi Anadolu Efes ile eşleşen Beşiktaş, seriye ev sahibi avantajıyla başladı.

İlk maçta rakibine sahasında 90-87 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada yine Akatlar'da Anadolu Efes'i bu kez 27 sayı farklı geçti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan iki müsabakada da senaryo ilk iki maçta olduğu gibi gelişti. Lacivert-beyazlı ekip üçüncü maçı 94-87 kazanırken Beşiktaş, dördüncü mücadeleyi 75-64 yenerek durumu 2-2'te getirdi ve seriyi yeniden Akatlar'a taşıdı.

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Serinin beşinci ve son maçında taraftarının da desteğiyle rakibini 82-75 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 3-2 üstünlük kurarak 12 sezon sonra finale yükseldi.