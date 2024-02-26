Süper Lig'de şampiyonluk rekabeti sürüyor. Şimdi gözler, iki dev rakibin karşılaşmasına döndü. 28. haftada Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...