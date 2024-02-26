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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak ve derbi hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?

        Beşiktaş ve Galatasaray derbisine geri sayım başladı. İki ezeli rakip Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ancak Beşiktaş'ın iki futbolcusu Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov derbide yer alamayacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 17:12 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:12
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        Süper Lig'de şampiyonluk rekabeti sürüyor. Şimdi gözler, iki dev rakibin karşılaşmasına döndü. 28. haftada Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...

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        BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

        Saat 19.00'da oynanacak derbide, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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        BEŞİKTAŞ'TA İKİ İSİM CEZALI

        Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbulspor maçında sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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