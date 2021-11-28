Zaten Sergen geçen hafta maç sonu söylediklerinde ne olduğunu anlattı. Dedi ki "Bu işten ben sorumlu değilim." Peki kim sorumlu? Ben bir tek sorumlu yönetim kurulu ve başkan derim. Başka kimse değil. Zaten maçtan evvel tribünlerde 6 bin seyirci olması her şeyi anlatıyor. Hadi şunu diyebilirsiniz; "3 puanlık sistemde her şey olur." Hayır kardeşim, bu Beşiktaş'tan üç puanlık sistemde de bir şey olmaz... Bu sezon başından itibaren Sergen, yönetimi idare etti, yönetti ama takımı idare edip yönetemedi.