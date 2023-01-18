Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyip 27 lig maçında 12 gol atarak şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Aboubakar, 2020-21'de de 1 sezon görev yaptığı takımda 26 maçta 15 gol atarak iki dönem 2 şampiyonluk yaşamıştı.