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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş heyecanlı bekleyiş! Aboubakar yola çıkıyor

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'la yeniden buluşmak için geri sayımda. Yıldız oyuncunun Al Nassr'la sözleşmesini feshettiği belirtilirken birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor

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  • Beşiktaş heyecanlı bekleyiş! Aboubakar yola çıkıyor

    Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından Vincent Aboubakar'ı gündemine alan Beşiktaş resmi imza için geri sayımda.
  • Beşiktaş heyecanlı bekleyiş! Aboubakar yola çıkıyor

    Bir süredir Al Nassr ile sözleşme feshi için görüşmelerde bulunan Kamerunlu oyuncu, kulübüyle ayrılık için her konuda anlaşmaya vardı.
  • Beşiktaş heyecanlı bekleyiş! Aboubakar yola çıkıyor

    Suudi Arabistan basını da Aboubakar'ın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
  • Beşiktaş heyecanlı bekleyiş! Aboubakar yola çıkıyor

    30 yaşındaki golcünün cuma gününe kadar İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
  • Beşiktaş heyecanlı bekleyiş! Aboubakar yola çıkıyor

    Kamerunlu golcü, Beşiktaş'la 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon euroya imza atacak.
  • Beşiktaş heyecanlı bekleyiş! Aboubakar yola çıkıyor

    Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyip 27 lig maçında 12 gol atarak şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Aboubakar, 2020-21'de de 1 sezon görev yaptığı takımda 26 maçta 15 gol atarak iki dönem 2 şampiyonluk yaşamıştı.

     
  • Beşiktaş heyecanlı bekleyiş! Aboubakar yola çıkıyor

    ORTA SAHAYA KABA!

    Öte yandan orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Muhammed Kaba'yı listesine aldı.
  • Beşiktaş heyecanlı bekleyiş! Aboubakar yola çıkıyor

    Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'da forma giyen Fransız oyuncu, bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti.

     
  • Beşiktaş heyecanlı bekleyiş! Aboubakar yola çıkıyor

    21 yaşındaki futbolcu, altyapı eğitimini de Valenciennes'da almıştı.
  • Beşiktaş heyecanlı bekleyiş! Aboubakar yola çıkıyor

    Kaba, son olarak Dijon karşısında forma giydi ve takımının tek golünün asistini yaptı.

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