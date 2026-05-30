        STBL Beşiktaş ile Galatasaray yarı final için parkeye çıkıyor!

        Beşiktaş ile Galatasaray yarı final için parkeye çıkıyor!

        Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic, çeyrek final üçüncü maçında Akatlar'da karşılaşacak. Mücadeleyi kazanan ekip adını yarı finale yazdırarak Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.

        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 12:19
        Play-off'ta kader maçı!

        Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalindeki derbi maçta Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek.

        Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

        Turun ilk maçında siyah-beyazlı ekip, rakibini 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 kazanan Galatasaray, durumu 1-1'e getirdi.

        İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.

        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidiyor
        Ekibini doğurtmuş!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Sezonu açtılar
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
