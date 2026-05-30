Beşiktaş ile Galatasaray yarı final için parkeye çıkıyor!
Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic, çeyrek final üçüncü maçında Akatlar'da karşılaşacak. Mücadeleyi kazanan ekip adını yarı finale yazdırarak Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.
Giriş: 30 Mayıs 2026 - 12:19 Güncelleme:
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalindeki derbi maçta Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Turun ilk maçında siyah-beyazlı ekip, rakibini 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 kazanan Galatasaray, durumu 1-1'e getirdi.
İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.
