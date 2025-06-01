Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra! - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlılar, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

        Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

        Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

        2

        Beşiktaş, ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

        Geçen hafta Trendyol Süper Lig'e veda eden Muğla temsilcisi ise oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya 37 puanla 16. basamakta girdi.

        3

        EKSİKLER

        Siyah-beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak.

        Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        4

        İKİNCİ RANDEVU

        Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak.

        Siyah-beyaz ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi.

        Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve Ciro Immobile'nin golleriyle mağlup etmişti.

        Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.

        5

        İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Arroyo, Rafa, Muçi, Mustafa

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Doktor evinde ölü bulundu
        Doktor evinde ölü bulundu
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        Otoyolda inanılmaz kaza
        Otoyolda inanılmaz kaza
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı