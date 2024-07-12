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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın istediği Klaassen'e yeni talip1 - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın istediği Klaassen'e yeni talip1

        İtalyan basını, Beşiktaş'la da adı anılan Davy Klaassen'e yeni bir talip daha çıktığını yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:07
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        İtalyan basınında yer alan habere göre; Parma, Inter'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha Davy Klaassen'i transfer etmek istiyor.

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        İtalyan ekibinin Klaassen'i transfer etmek istese de Beşiktaş'ın oyuncuya yıllık 3 milyon euro'luk teklif yaptığı ve bu teklifle yarışmalarının çok zor olduğu belirtildi.

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        Klaassen'i ayrıca bir diğer İtalyan ekibi Lazio'nun da izlemede olduğu aktarılırken, deneyimli oyuncuya yıllık 2 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme teklif edebileceği öne sürüldü.

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        Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 20 resmi maça çıkan Dav y Klaassen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.

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