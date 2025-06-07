Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu!

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Beşiktaş, sezonu erken açıyor.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından açıklanan kamp programına göre Beşiktaşlı futbolcular, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanarak yeni sezonun ilk antrenmanını yapacak.

Siyah-beyazlılar, yurt dışı kamp çalışmalarını ise 4-18 Temmuz tarihleri arasında, Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

Kamptaki hazırlık maçlarının programı daha sonra açıklanacak.