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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu!

        Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta kamp programı açıklandı. Siyah-beyazlılar, 28 Haziran'da top başı yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:31
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        Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu!
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        Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Beşiktaş, sezonu erken açıyor.

        Siyah-beyazlı kulüp tarafından açıklanan kamp programına göre Beşiktaşlı futbolcular, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanarak yeni sezonun ilk antrenmanını yapacak.

        Siyah-beyazlılar, yurt dışı kamp çalışmalarını ise 4-18 Temmuz tarihleri arasında, Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

        Kamptaki hazırlık maçlarının programı daha sonra açıklanacak.

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