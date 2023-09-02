Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu ve hangi takımlar? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın fikstürü, maç tarihleri açıklandı mı? BJK hangi grupta? - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu ve hangi takımlar? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın fikstürü, maç tarihleri açıklandı mı? BJK hangi grupta? - Beşiktaş Haberleri

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2023-2024 sezonu UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ülkemizi bu yıl Fenerbahçe ile gruplarda temsil edecek Beşiktaş'ın hangi grupta yer aldığı ve hangi takımlarla mücadele edeceği ve maçlarının ne zaman oynanacağı ile ilgili ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...