Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş'ın yeni sponsoru Cola Turka oldu!

        Beşiktaş'ın yeni sponsoru Cola Turka oldu!

        Beşiktaş Kulübü ile Cola Turka arasında sponsorluk anlaşması imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan sponsorluk anlaşması!

        Beşiktaş Kulübü, Cola Turka ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

        Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Dydo Drinco Türkiye Üst Yöneticisi Wataru Fuji ile Dydo Drinco Satış ve Pazarlama Yöneticisi Hakan Kanber katıldı.

        Cola Turka ile daha önce de sponsorluk çalışmaları olduğunu hatırlatan Adalı, "Daha önce 5 yıl boyunca futbol takımımıza forma sponsoru, erkek basketbol takımımıza da isim ve forma sponsoru olan Cola Turka önümüzdeki sezonun sonuna kadar futbol takımımızın şort ön sponsoru olarak Beşiktaş'ımıza destek verecek. Cola Turka ile önceki dönemimizi şampiyonlukla noktalamıştık. Şimdi yaptığımız bu anlaşmanın da Beşiktaş'ımıza başarılar, şampiyonluklar getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

        Beşiktaş'ın Asya pazarına açılmasıyla ilgili bir soruya Adalı, "Beşiktaş markasını en uzak noktalara varana kadar tanıtmaya çalışacağız. Bu sene de Koreli bir futbolcumuz aramıza katıldı. Kore ile ilgili arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Bu şekilde Beşiktaş markasını dünyanın en uç noktasına tanıtmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        FUJI: YENİDEN BİR ARAYA GELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

        Dydo Drinco Türkiye Üst Yöneticisi Wataru Fuji ise şunları kaydetti:

        "Bugün Türkiye'nin en köklü kulübü Beşiktaş'la yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun farklı alanlarına desteklerimizi sunuyoruz. Cola Turka ile Beşiktaş arasındaki geçmişe dayanan samimi bir bağ bulunuyor. Geçmişten gelen bağımızı yeniden sahaya taşıyoruz. Anlaşma kapsamında 2027 sezonu sonuna kadar şort ön sponsoru olacak. Bu anlamlı işbirliğinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum."

        Kanber ise iki marka arasında duygusal bir bağ olduğunu ve anlaşmayla bu bağı yeniden canlandırdıklarını söyledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
