BEŞİKTAŞ: 0 - KAYSERİSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor
BEŞİKTAŞ: Ersin, Umut, Montero, Welinton, Rosier, Necip, Teixeira, Atiba, Ghezzal, Kenan, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli
KAYSERİSPOR: Cenk, Carole, Mert, Hosseini, Onur, İbrahim, Bertolacci, Abdülkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek. Eşleşmenin kazananı, Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor'la karşılaşacak
İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.
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