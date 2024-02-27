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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu maçları - Futbol Haberleri

        Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Tek maç usulüne göre oynanacak olan maçta kazanan takım adını yarı final turuna yazdıracak. Peki, Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:57
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın Konyaspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kupa'ya 5'inci turdan katılan Beşiktaş, Eyüpspor ve Antalyaspor'u eledi. Konyaspor ise Sivasspor engelini uzatmalarla aştı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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        BEŞİKTAŞ- KONYASPOR ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş ile Konyaspor 28 Şubat Çarşamba saat 20.45'te karşılaşacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Massuaku, Muçi, Al-Musrati, Fernandes, Ghezzal, Cenk, Semih

        Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Ethemi, Soner, Oğulcan, Ndao, Çikalleshi

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        BEŞİKTAŞ 2-0 KAZANDI

        Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u ağırladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta siyah- beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın gollerini ise Semih ve Cenk kaydeti.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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