Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Tek maç usulüne göre oynanacak olan maçta kazanan takım adını yarı final turuna yazdıracak. Peki, Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın Konyaspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kupa'ya 5'inci turdan katılan Beşiktaş, Eyüpspor ve Antalyaspor'u eledi. Konyaspor ise Sivasspor engelini uzatmalarla aştı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ- KONYASPOR ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Konyaspor 28 Şubat Çarşamba saat 20.45'te karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Massuaku, Muçi, Al-Musrati, Fernandes, Ghezzal, Cenk, Semih
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Ethemi, Soner, Oğulcan, Ndao, Çikalleshi