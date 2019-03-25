Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan'ın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile oynanan derbi maçta sakatlanan Robin Benzing'in yapılan kontrollerinden sonra sol diz fibula başında kırık tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan Benzing'in 4 hafta parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.