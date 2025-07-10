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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı nereden izlenir? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - St. Pölten maçı HT Spor'da!

        Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında bu akşam Avusturya ekibi St. Pölten ile karşı karşıya gelecek. TSİ 20.00'de başlayacak mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:03
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        Abraham'lı Beşiktaş HT Spor'da sahne alıyor!
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        Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bu akşam Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile yapacak.

        Yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

        BEŞİKTAŞ, HT SPOR'DA İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

        Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

        Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak hazırlık maçlarının programı şöyle:

        10 Temmuz Perşembe:

        TSİ 20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)

        13 Temmuz Pazar:

        TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

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        16 Temmuz Çarşamba:

        TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

        17 Temmuz Perşembe:

        TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

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