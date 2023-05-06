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Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

Beşiktaş'ın son haftalardaki formda ismi Vincent Aboubakar, 3-1 galip geldikleri Antalyaspor maçına da damgasını vurdu. Antalya filelerini iki kez havalandıran Kamerunlu yıldız, son 9 lig maçında 10 gole ulaştı.

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  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u geriden gelerek 3-1 mağlup edip şampiyonluk umudunu sürdürdü.
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    Siyah-beyazlıları Antalya'da galibiyete taşıyan golleri 54 ve 90'da Aboubakar ile 84'te Cenk Tosun kaydetti.
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında elde ettiği galibiyetin mimarı ise yine Aboubakar oldu.
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü, son haftalardaki müthiş formunu Antalya deplasmanında da sürdürdü. 
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    31 yaşındaki forvet, Antalya'ya attığı gollerle birlikte son 9 lig maçında 10 gole ulaşarak muhteşem bir istatistiğe imza attı. 
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    Aboubakar, Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Ümraniyespor, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında fileleri 10 kez havalandırırken, sadece 0-0 sona eren Trabzonspor mücadelesinde gol atamadı.
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    Beşiktaş'ın, Aboubakar'ın gol attığı tüm maçlardan üç puanla ayrılması da dikkat çeken bir diğer istatistik olarak öne çıktı.
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    "KALİTEMİZİ GÖSTERİYORUZ"

    Antalyaspor galibiyetinin mimarı Aboubakar, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    "Bugün özelinde konuşmak istiyorum. Çok iyi çalıştık ve çok iyi mücadele ettik. Öz güven kazanarak devam ediyoruz"
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    "Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kazanmak için her şeyi yapıyoruz"
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    "Bugün zor başladık maça. İlk yarı çok iyi oynayamadık. İkinci yarıda çok iyi reaksiyon gösterdik" 
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    "Önemli ve kritik bir galibiyet aldık. Kalan maçları kazanmak için oynayacağız"
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    "Kalitemiz var. Bazen zor anlar yaşıyoruz ama takım ruhunu göstererek maçları çeviriyoruz. Devam ediyoruz, bırakmıyoruz"
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

    "Bugün de öyle oldu. İlk golü bulduk, ikinciyi aradık, ikinciyi bulduk ve üçüncü golle maçı kazandık. Kalitemizi gösteriyoruz. Herkes mutlu, böyle devam edecek inşallah"
  • Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Son 9 maçta 10 gol...

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