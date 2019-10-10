Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli kongrede adayların resmi olarak açıklanması için son saatlere girildi.

Başkanlık için adaylığını ilk açıklayan kişi olan Hürser Tekinoktay gün içinde avukatı aracılığıyla resmi başvurusunu yapacak. Adaylığı en çok merak edilen isimlerden biri olan Serdal Adalı da kesin olarak başkan adayı ve resmi açıklamayı kısa zaman içinde yapacak.

AHMET NUR ÇEBİ DE ADAY OLDU

Dün itibariyle adaylıktan vazgeçtiği iddia edilen Ahmet Nur Çebi de başkanlık seçimine girme kararı aldı.

İSMAİL ÜNAL'IN SON KARARI BEKLENİYOR

Bir diğer aday adayı İsmail Ünal da henüz vazgeçmediğini ve saat 17:00'ye kadar vaktinin olduğunu ifade ederek değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi.