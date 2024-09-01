Beşiktaş'ta Angelo olmadı, rota Bouanani!

Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Angelo için beklediği olumlu yanıtı alamadı.

Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürse de sıcak bir gelişme yaşandı.

Kiralık oyuncu limiti nedeniyle transfer onay vermeyen Chelsea, oyuncunun bonservisiyle transferi için Al-Nassr'la görüşmelere başladı. Arap basını transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu duyurdu.