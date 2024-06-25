Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!

        Beşiktaş'ta yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel, takımdan gönderilmesi planlanan isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. ABD'li futbol adamı, Copa America'yı takip etmek için bulunduğu ülkesinde de Vincent Aboubakar'a kulüp arıyor. Aboubakar'ın ayrılık şartı, Beşiktaş'taki 3.1 milyon Euro'luk maaşına denk bir teklif gelmesi

        Giriş: 25.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Gabriel Paulista ile ilk transferini yaparken yenileri için de bekleyişe geçti. Siyah-beyazlılarda gündemin ilk sırasında gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de bulunuyor. Bunların başında ise Vincent Aboubakar yer alıyor.

        FRIEDEL'IN TAKIM ARAYIŞLARI

        Beşiktaş'ta yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel, Copa America'yı takip etmek için ülkesi ABD'de bulunduğu süreçte de yeni oyuncular kadar, gidecek isimler için de takım arayışlarında... Fridel, ABD MLS Ligi başta olmak üzere Aboubakar'a kulüp ararken bu ayrılık Beşiktaş'ın forvet transferi açısından kritik önem taşıyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcu ile bir an önce yollarını ayırıp yeni forvet için bütçede yer açmayı hedefliyor.

        ABOUBAKAR'IN ŞARTI MAAŞI!

        Aboubakar ise Beşiktaş'taki 3.1 milyon Euro'luk maaşının altında bir yere gitmeyi reddediyor. Siyah-beyazlılar, Brad Friedel'ın Aboubakar konusunda çözüm arayışları sürerken 1 Temmuz'daki top başına kadar ayrılıkla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Julian Assange serbest bırakıldı
        Julian Assange serbest bırakıldı
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!
        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!
        "Dönmeyecek biliyoruz ama..."
        "Dönmeyecek biliyoruz ama..."
        Kürşat, 17 yaşındaydı! Kanlı yemek!
        Kürşat, 17 yaşındaydı! Kanlı yemek!
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Böcek fotoğrafları yarışmasının kazananı guguklu arılar oldu
        Böcek fotoğrafları yarışmasının kazananı guguklu arılar oldu
        Irak'tan Türkiye ve İran sınırlarının güvenliği için yeni plan
        Irak'tan Türkiye ve İran sınırlarının güvenliği için yeni plan
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor