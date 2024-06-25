Beşiktaş'ta Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!

Beşiktaş, Gabriel Paulista ile ilk transferini yaparken yenileri için de bekleyişe geçti. Siyah-beyazlılarda gündemin ilk sırasında gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de bulunuyor. Bunların başında ise Vincent Aboubakar yer alıyor.

FRIEDEL'IN TAKIM ARAYIŞLARI Beşiktaş'ta yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel, Copa America'yı takip etmek için ülkesi ABD'de bulunduğu süreçte de yeni oyuncular kadar, gidecek isimler için de takım arayışlarında... Fridel, ABD MLS Ligi başta olmak üzere Aboubakar'a kulüp ararken bu ayrılık Beşiktaş'ın forvet transferi açısından kritik önem taşıyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcu ile bir an önce yollarını ayırıp yeni forvet için bütçede yer açmayı hedefliyor.