Beşiktaş derbiye bileniyor
Giriş: 26.03.2026 - 13:35
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı ekip salonda çalıştı.
Beşiktaşlı futbolcular, günün ilk idmanında gruplar halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.
