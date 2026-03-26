Sınıfta sıkılan kar spreyinden etkilenen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bingöl'de bir öğrencinin sınıfa getirdiği kar spreyini kullanması sonucu açığa çıkan gazdan etkilenen öğrenci sayısı 30'a yükseldi. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, "25 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 sularında, Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 4-B sınıfında meydana gelen olayda; bir öğrencinin beraberinde getirdiği kar spreyini sınıf ortamında kullanması sonucu bazı öğrencilerde nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetler gözlenmiştir.Olaya ilişkin idari inceleme başlatılmış olup okul ortamlarında bu tür ürünlerin bulundurulmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılacaktır.