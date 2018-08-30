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ŞAMPİYONLUĞU GETİREN İSİM GOMEZ

Beşiktaş'ın bir başka Alman golcüsü ise 2015-2016 yılları arasında siyah-beyazlıların Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Gomez oldu. Beşiktaş'ta çıktığı 41 karşılaşmada 28 kez fileleri havalandırmayı başaran Alman golcü, Süper Lig'de ise atığı 26 gol ile adını 'Gol Krallığına' yazdırmıştı. Şu an ülkesinde Stuttgart forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü, siyah-beyazlıların 2015-2016 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.