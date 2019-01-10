Beşiktaş'ta transfer için Çizme seferine çıkan Başkan Fikret Orman’ın hedefindeki oyuncular belli oldu. Siyah-Beyazlılar’ın

Başkanı, daha önce de gündeme gelen 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Bremer için Torino ile bir kez daha masaya oturdu.

Sambacı için 1 milyon euro teklif eden Orman, Serie A kulübünü ikna edemezse rotayı Milan’dan Zapata’ya çevirecek. Kartal, sağ bek için ise Milan’dan Stefan Simic ve Sampdoria’dan Bartosz Bereszynski’yi düşünüyor.

Başkan Orman iki futbolcudan birinin transferini bitirmeye çalışıyor.

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