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Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

Yeni sezon planlamasına başlayan Beşiktaş, iç transferde de imzalara başlıyor. 3 yerli isimle sözleşme uzatacak olan Beşiktaş'ta Redmond'ın durunmu belirsizliğini korurken gelecek tekliflere göre takımda ayrılıklar da yaşanabilir.

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  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    Şenol Güneş geldikten sonra ayağa kalkan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları da devam ediyor.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    Siyah-beyazlılar yeni takviyelerin yanı sıra iç transferde de hareketlilik yaşıyor.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    Beşiktaş yönetimi, takımın değişmezlerinden olan Cenk Tosun, Mert Günok ve Salih Uçan ile sözleşme uzatacak.

     
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    25 maçta oynayıp 15 gollük katkı sağladığı için sözleşmesindeki uzatma opsiyonu devreye giren Cenk Tosun, buna bağlı kalmadan yeni sözleşmeye imza atacak.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    Tosun Paşa ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaşlı kurmaylar, 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    Beşiktaş'ta son dönemdeki performanslarıyla alkış alan Mert Günok ve Salih Uçan da yeni sözleşme için son düzlükte.

     
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    1 yıllık kontratı kalan iki isimle de Beşiktaş yönetimi 2 yıllık daha sözleşme imzalayacak.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    İki oyuncunun da maaşları yeni kontratla birlikte yükseltilecek.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    REDMOND BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

    Beşiktaş'ta geleceği belirsiz olan isimlerin başında ise Nathan Redmond geliyor.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    Güneş'le birlikte performansını yükselten yıldız ismin takımda kalması hedefleniyor.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    Sezon sonunda boşa çıkacak olan 29 yaşındaki futbolcuya 1,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme öneren yönetim, oyuncu tarafından gelecek cevabı bekliyor.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    Haziran ayında çocuğu dünyaya gelecek Nathan Redmond'ın eşi ise ülkesi İngiltere’ye dönmek istiyor. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    SAISS'E İLGİ DEVAM EDİYOR

    Beşiktaş'tan devre arasında ayrılması gündeme gelse de takımda kalan Romain Saiss'a Premier Lig'den ilgi devam ediyor.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    Ligde kalmayı garantileyen Nottingham Forest, Faslı stoper için teklif yapmaya hazırlanıyor.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    Siyah-beyazlılar, Saiss'ın ayrılığına sıcak bakmasa da oyuncunun tavrına göre hareket edecek.
  • Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği!

    Kartal, 1 sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu için kapıyı 4 milyon Euro'dan açacak.

     

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