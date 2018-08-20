Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan ile deplasmanda perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular sahada koşu ve rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ayak tenisi oyunu, pas çalıması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

NEGREDO'NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Bu arada antrenman öncesi golcü futbolcu Alvaro Negredo'nun doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Alvaro Negredo'ya mutluluklar diledi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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