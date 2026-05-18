        Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki toplantı sona erdi!

        Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki toplantı sona erdi!

        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki kritik toplantı sona erdi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00 sularında başlayan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Sergen Yalçın'ın kaderini belirleyecek toplantı sonrası siyah-beyazlı kulüpten açıklama yapılması bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 14:11 Güncelleme:
        Beşiktaş'ta kritik toplantı sona erdi!
        Süper Lig’de sezonu 4’üncü sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası’na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın görevine devam edip etmeyeceği bugün belli oluyor. Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki kritik toplantı gerçekleşti.

        Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne önce teknik direktör Sergen Yalçın gelirken ardından futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu ve asbaşkan Murat Kılıç tesislere giriş yaptı. Bu üçlünün görüşmeye başlamasından yaklaşık 45 dakika sonra da başkan Serdal Adalı tesislere geldi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalıp kalmayacağının belli olacağı toplantı başladı. Kritik toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürerken, toplantının ardından alınan kararın resmi site üzerinden yazılı olarak yapılması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haftalık - 16 Mayıs 2026 (3. Dünya Savaşını Şirketler Mi Önlüyor?)

        3. Dünya savaşını şirketler mi önlüyor? Uçaktaki CEO'lar masada da var mı? Trump-Şi buluşmasının sonucu nasıl yansıyor? Tayvan yalnız mı bırakıldı? İran savaşının ateşi körüklenecek mi? Haftalık'ı Esra Toptaş sundu.  

