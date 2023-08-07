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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta son dakika! Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta son dakika! Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar

        Beşiktaş'ta görevinden ayrılan eski Sportif Direktör Ceyhun Kazancı önemli açıklamalarda bulundu.

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        Ajanslar
        Giriş: 07.08.2023 - 00:21
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        "AYRILDIM AMA DEVAM EDİYORUM"

        "Çok polemik yaratacak bir şey yapmak istemedim. O yüzden hiç konuşmadım. Başkanla da orada paralel hareket ediyoruz. Bu arada ayrıldım ama elimden geldiğince elimdeki dosyalarla devam ediyorum."

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        "Tamamen %100 kopma yok. Tamamen benim tarafımdan olan bir ayrılıktı. O yüzden yine kulüp stratejisine göre hareket ediyoruz."

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        ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

        "Şenol Güneş ile polemiklerin hiç alakası yok. Geçen hoca da açıkladı. Hayretler içinde kaldık biz de."

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        "İşin dürüstçesi, biz kulüp olarak iletişim konusunda zayıfız. Onu da itiraf etmek lazım. Hiçbir kez en ufak bir sıkıntımız olmadı Şenol Hoca ile."

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        "ISMAEL KONUSUNDA BAŞARISIZ OLMADIK"

        "Valerien Ismael konusunda başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Orada bir strateji vardı. Denediğimiz bir yol vardı, o yol bir yere varmadı. Bu, illa başarısızlık olduğu anlamına gelmiyor."

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        "Orada bir felsefenin temsilcisiydi o. Camia tarafından da çok yıpratıldı. Özellikle sosyal medya konusunda zayıfız. Oradan bir algı yaratılıyor. İş biraz takımı desteklemekten ziyade ‘Bu adam gitsin’ konusuna döndü."

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        "GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ NEDEN BASKI YARATIYOR"

        "Sanki biz transfer yapmıyoruz gibi bir şeye döndü. Bu işin elli tane parametresi var. Başta Suudi Arabistan olmak üzere bu sene şartlar çok değişti. Bizim ekonomik durum da diğer takımlar gibi değil. Öyle 8-10 milyon euro veremiyoruz. Her zaman doğru adımları doğru bütçe ile ilerliyoruz."

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        Bizim takımın 10 tane adama ihtiyacı yoktu. Geçen sene neredeyse sıfırdan bir takım kurduk. Ama bu sene öyle değil. Neredeyse takımın iskeleti belli. Tadic konusunda ihale bana kaldı. Herkes ismin peşinde. Herkes şu an o kafada."

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        "Yaz ligi var, şov yapma ligi. Ben de bunu çok garip buluyorum. Her şey günün sonunda sahada belli olur. Galatasaray'ın yapmış olduğu transferler, bizim tarafa neden baskı yaratıyor anlamıyorum."

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