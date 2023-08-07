Beşiktaş'ta son dakika! Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar

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"GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ NEDEN BASKI YARATIYOR" "Sanki biz transfer yapmıyoruz gibi bir şeye döndü. Bu işin elli tane parametresi var. Başta Suudi Arabistan olmak üzere bu sene şartlar çok değişti. Bizim ekonomik durum da diğer takımlar gibi değil. Öyle 8-10 milyon euro veremiyoruz. Her zaman doğru adımları doğru bütçe ile ilerliyoruz."

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Bizim takımın 10 tane adama ihtiyacı yoktu. Geçen sene neredeyse sıfırdan bir takım kurduk. Ama bu sene öyle değil. Neredeyse takımın iskeleti belli. Tadic konusunda ihale bana kaldı. Herkes ismin peşinde. Herkes şu an o kafada."