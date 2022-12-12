Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

Beşiktaş'ın iki N'Koudou ve Weghorst konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kamerunlu yıldız için tanıdık bir talip çıkarken Burnley'den ise Weghorst ile ilgili resmi açıklama geldi

ABONE OL
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou'ya talip çıktı.
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Takıma geldiği günden beri istenilen katkıyı bir türlü veremeyen N'Koudou'ya Yunanistan ekibi AEK talip oldu.
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Yunan basınında çıkan haberlere göre kulübün, oyuncunun menajeriyle temaslara başladığı öğrenildi.
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    AEK'in N'Koudou için çok istekli olduğu ifade edilirken transferle ilgili kısa süre içinde sıcak gelişmeler yaşanabilir. 
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Kara Kartal'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile kontrat yenilemeyeceği iddia edilmişti.
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

     Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu 22 Ağustos 2019'da İngiliz ekibi Tottenham'dan %50'sine 4.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    WEGHORST İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den açıklama geldi. 
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    İngiliz ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany, Weghorst'u geri çağırma maddelerinin olmadığını söyledi.
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Kompany, "Her şeyden önce Weghorst'u tebrik ederim çünkü Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında iki gol atmak olağanüstü bir şey, özellikle de bunu yapma şekliyle." dedi.
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Genç teknik adam ayrıca, "Bunun dışında şu anda söyleyecek bir şey yok. Ülkesini gururlandırdığını düşünüyorum. Bunun bir oyuncu ve bireysel olarak onu gerçekten mutlu hissettireceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Weghorst'un iki gol atmasının ardından "geri çağırma maddesi" haberlerinin çıkmasına da değinen Kompany, "Takıma odaklandım. Bana onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bir şey söylenmedi" ifadelerini kullandı.
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki golcünün satın alma maddesinin 10 milyon euro olduğunu açıklamıştı. 
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Kazancı, Burnley'in Premeir Lig'e çıkıp çıkmamasına göre bu rakamın değişebileceğini dile getirmişti.
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

    Weghorst'un Burnley mevcut ile sözleşmesi ise 2025'e kadar devam ediyor.

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.