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Beşiktaş'ta son dakika! Serdar Saatçı için Braga'dan dev serbest kalma bedeli

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı, Braga'ya transfer olurken mali detaylar açıklandı. Oyuncunun serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

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  • Beşiktaş'ta son dakika! Serdar Saatçı için Braga'dan dev serbest kalma bedeli

    Beşiktaş'ta kamp döneminde kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, Braga'ya transfer oldu.

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! Serdar Saatçı için Braga'dan dev serbest kalma bedeli

    İmza için Portekiz'e giden genç oyuncunun transferinin mali detayları da belli oldu.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Serdar Saatçı için Braga'dan dev serbest kalma bedeli

    İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Braga'nın Serdar için 1.5 milyon Euro bonservis ödeyeceğini ifade etti.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Serdar Saatçı için Braga'dan dev serbest kalma bedeli

    Romano bonusların ise 1 milyon Euro olduğunu belirtirken serbest kalma bedelini açıkladı.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Serdar Saatçı için Braga'dan dev serbest kalma bedeli

    Habere göre, Braga genç oyuncu için 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli belirledi.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Serdar Saatçı için Braga'dan dev serbest kalma bedeli

    NE OLMUŞTU?

    Beşiktaş'ın 12 Temmuz'da Viktoria Plzen ile oynadığı hazırlık maçında 72. dakikada oyuna giren ve 84'te Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Serdar Saatçı karara sinirlenip soyunma odasına gitmişti.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Serdar Saatçı için Braga'dan dev serbest kalma bedeli

    Serdar'ın soyunma odasının kapısına tekme attığı belirtilirken sonrasında ise kadro dışı bırakılmıştı.

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! Serdar Saatçı için Braga'dan dev serbest kalma bedeli

    Serdar Saatçı, olaydan 8 gün sonra, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak Beşiktaş camiasından özür dilemişti ancak bu açıklama af getirmedi.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Serdar Saatçı için Braga'dan dev serbest kalma bedeli

    Sözleşme uzatma teklifini de kabul etmeyen Serdar, Braga'nın yolunu tuttu.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Serdar Saatçı için Braga'dan dev serbest kalma bedeli

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