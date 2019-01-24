Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta transfer haberleri hız kesmiyor. Siyah-Beyazlı kulüpte Ricardo Quaresma'nın ayrılmak istemesinin yankıları sürerken alternatifler için de çalışmalar son sürat başladı. Yöneticiler, kaliteli bir kanat oyuncusu almak için temaslarını sürdürürken sağ bek konusunda da bekleyiş devam ediyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...