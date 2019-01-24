Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılmak istemesi tüm hesapları değiştirdi.
Yönetim, ailevi nedenle ülkesi Portekiz'e dönmek isteyen yıldız oyuncuyla kalması yönünde yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamadı.
Kararında kararlı olan Q7'nin alacaklarına karşılık bonservisini de istemesi yönetimin canını sıkan durumlardan birisi oldu.
Sezon başında gelen teklifler olsa da takımda kalmak istediğini belirten yıldız oyuncunun şimdi bonservissiz şekilde gidecek olması, bu bölgeye yapılacak takviye için yönetimi de zora sokuyor.
KONOPLYANKA İÇİN SON GÜNE KADAR BEKLENECEK
Babel'in ayrılığının ardından Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka'yı gündemine alan Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncunun istediği yüksek yıllık ücret nedeniyle frene bastı.
Ukraynalı futbolcu için 2.5 milyon Euro civarında bir bütçe belirleyen Beşiktaşlı kurmayların, bu önerilerinin reddedilmesinin ardından beklemeye geçtikleri öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar, transfer döneminin son gününe kadar Konoplyanka'daki gelişmeleri takip edip fiyatın düşmesini bekleyecek.
N'KOUDOU İÇİN TOP TOTTENHAM'DA
Son dönemde Beşiktaş'ın gündemine giren Kevin N'Koudou için ise Beşiktaş, Tottenham'a kiralama teklifini iletti.
İngiliz ekibinin Fulham'la oynadığı maçta yaptığı asistle galibiyeti getiren 23 yaşındaki sol kanadın takımdaki sakatlıklar sonrası kıymete binmesi Beşiktaş'ı endişelendiriyor.
Tottenham'ın kiralamaya sıcak baksa da son kararı teknik direktör Mauricio Pochettino'nun vereceği belirtildi.
Arjantinli menajerin onay vermesi halinde Fransız futbolcu, Beşiktaş'a kiralanacak.
ERTAÇ SEZON SONU GELEBİLİR
Beşiktaş yönetimi, kadro dışı bıraktığı kaleci Tolga Zengin'i Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir'e takas olarak teklif etmişti.
Bu teklife olumlu yanıt vermeyen Doğu ekibinin, bonservis bedeli talebi ise şimdilik olumlu yanıt bulmadı.
Siyah-Beyazlı yönetim, eldeki parayı kanat ile sağ bek transferine ayıracağı ve Ertaç'ın da sözleşmesinin sezon sonunda biteceği için bekleme kararı aldı.
Beşiktaş, sezon sonundaki tabloya göre kendilerine gelmeye sıcak bakan Ertaç Özbir'i bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.
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