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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Giriş: 24.01.2019 - 10:07 | Güncelleme:  

Beşiktaş'ta transfer haberleri hız kesmiyor. Siyah-Beyazlı kulüpte Ricardo Quaresma'nın ayrılmak istemesinin yankıları sürerken alternatifler için de çalışmalar son sürat başladı. Yöneticiler, kaliteli bir kanat oyuncusu almak için temaslarını sürdürürken sağ bek konusunda da bekleyiş devam ediyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

  • 1 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılmak istemesi tüm hesapları değiştirdi.

  • 2 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
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    Yönetim, ailevi nedenle ülkesi Portekiz'e dönmek isteyen yıldız oyuncuyla kalması yönünde yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamadı.

  • 3 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
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    Kararında kararlı olan Q7'nin alacaklarına karşılık bonservisini de istemesi yönetimin canını sıkan durumlardan birisi oldu.

  • 4 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
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    Sezon başında gelen teklifler olsa da takımda kalmak istediğini belirten yıldız oyuncunun şimdi bonservissiz şekilde gidecek olması, bu bölgeye yapılacak takviye için yönetimi de zora sokuyor.

  • 5 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
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    KONOPLYANKA İÇİN SON GÜNE KADAR BEKLENECEK

    Babel'in ayrılığının ardından Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka'yı gündemine alan Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncunun istediği yüksek yıllık ücret nedeniyle frene bastı.

  • 6 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
    6 | 15

    Ukraynalı futbolcu için 2.5 milyon Euro civarında bir bütçe belirleyen Beşiktaşlı kurmayların, bu önerilerinin reddedilmesinin ardından beklemeye geçtikleri öğrenildi.

  • 7 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
    7 | 15

    Siyah-Beyazlılar, transfer döneminin son gününe kadar Konoplyanka'daki gelişmeleri takip edip fiyatın düşmesini bekleyecek.

  • 8 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
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    N'KOUDOU İÇİN TOP TOTTENHAM'DA

    Son dönemde Beşiktaş'ın gündemine giren Kevin N'Koudou için ise Beşiktaş, Tottenham'a kiralama teklifini iletti.

  • 9 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
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    İngiliz ekibinin Fulham'la oynadığı maçta yaptığı asistle galibiyeti getiren 23 yaşındaki sol kanadın takımdaki sakatlıklar sonrası kıymete binmesi Beşiktaş'ı endişelendiriyor.

  • 10 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
    10 | 15

    Tottenham'ın kiralamaya sıcak baksa da son kararı teknik direktör Mauricio Pochettino'nun vereceği belirtildi.

  • 11 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
    11 | 15

    Arjantinli menajerin onay vermesi halinde Fransız futbolcu, Beşiktaş'a kiralanacak.

     

  • 12 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
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    ERTAÇ SEZON SONU GELEBİLİR

    Beşiktaş yönetimi, kadro dışı bıraktığı kaleci Tolga Zengin'i Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir'e takas olarak teklif etmişti.

  • 13 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
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    Bu teklife olumlu yanıt vermeyen Doğu ekibinin, bonservis bedeli talebi ise şimdilik olumlu yanıt bulmadı.

  • 14 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
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    Siyah-Beyazlı yönetim, eldeki parayı kanat ile sağ bek transferine ayıracağı ve Ertaç'ın da sözleşmesinin sezon sonunda biteceği için bekleme kararı aldı.

  • 15 Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İşte 2 isim...
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    Beşiktaş, sezon sonundaki tabloya göre kendilerine gelmeye sıcak bakan Ertaç Özbir'i bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.

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