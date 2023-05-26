Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu!

Beşiktaş yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak istiyor. Yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş bu doğrultuda transfer görüşmelerine devam ediyor. Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona erenlerden 5 isim ile yollar ayrılacak

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu!

    Beşiktaş’ta yeni sezon planlaması devam ediyor. Yönetim, transfer sürecini Şenol Güneş ile birlikte yürütecek.
  • Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu!

    Deneyimli teknik adam, yarışmacı kimliği yüksek, tecrübeli ve şampiyonluk yarışındaki baskıyı kaldırabilecek oyuncuları takımında görmek istiyor.
  • Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu!

    Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin istekleri doğrultusunda transfer planlamasını yapıyor. Lig, kupa ve Avrupa için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Şenol Güneş, takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.
  • Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu!

    Tecrübeli çalıştırıcı; stoper, defansif orta saha, 10 numara ve kanat oyuncusu transferi talep ediyor. Ayrıca takımdan ayrılacak olan sürpriz isimler olursa o bölgelere de takviye yapılacak.
  • Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu!

    Sözleşmeleri sona eren Welinton, Atiba, N’Koudou, Dele Alli ve Maxim ile yollar ayrılacak. 
  • Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu!

    Tayfur Bingöl ve Nathan Redmond’ın takımda kalması içinse görüşmeler devam ediyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.