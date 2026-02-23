Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi göz doldurdu
Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfred Ndidi, Göztepe maçındaki performansıyla beğeni kazandı.
23.02.2026
Tecrübeli oyuncu, babasının cenaze töreninden döndükten sonra ayağının tozuyla 11'de sahaya çıktı.
90 dakika sahada kalan Nijeryalı orta saha, takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.
Deneyimli oyuncu, 9. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Nijeryalı oyuncunun yaptığı gol sevincinin sebebi de belli oldu.
Tecrübeli orta sahanın asker selamını, vefat eden babası asker olduğu için verdiği öğrenildi.
Ndidi'nin sergilediği performans istatistiklere de olumlu yansıdı.
29 yaşındaki oyuncu, girdiği 14 ikili mücadelenin 11'ini kazanma başarısı gösterdi.