        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi göz doldurdu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi göz doldurdu

        Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfred Ndidi, Göztepe maçındaki performansıyla beğeni kazandı.

        Giriş: 23.02.2026 - 14:23
        1

        Tecrübeli oyuncu, babasının cenaze töreninden döndükten sonra ayağının tozuyla 11'de sahaya çıktı.

        2

        90 dakika sahada kalan Nijeryalı orta saha, takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

        3

        Deneyimli oyuncu, 9. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Nijeryalı oyuncunun yaptığı gol sevincinin sebebi de belli oldu.

        4

        Tecrübeli orta sahanın asker selamını, vefat eden babası asker olduğu için verdiği öğrenildi.

        5

        Ndidi'nin sergilediği performans istatistiklere de olumlu yansıdı.

        6

        29 yaşındaki oyuncu, girdiği 14 ikili mücadelenin 11'ini kazanma başarısı gösterdi.

        7

        Ndidi, karşılaşmayı ayrıca 2 top çalma ve 3 pas arasıyla tamamladı.

        8
